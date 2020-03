Westvlees schenkt 10.000 beschermschorten aan Jan Yperman, patiënten virtuele wensen sturen kan LSI

19 maart 2020

15u57

Bron: LSI 0 Ieper Vleesverwerkend bedrijf Westvlees uit Westrozebeke (Staden) heeft 10.000 beschermschorten geschonken aan het Ieperse Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. Het ziekenhuis dankt ook tal van andere bedrijven en scholen voor schenkingen en giften en roept op digitale wensen voor haar patiënten op te sturen.

Diensthoofd van de technische dienst Jan Persyn haalde de 10.000 beschermschorten bij Westvlees op (zie foto). Maar ook heel wat anderen zorgden al voor schenkingen of giften. En dat verdient volgens Jan Yperman een dankjewel. “Bedankt Westvlees voor de schorten, Poppies en de VTI’s van Ieper en Brugge voor de mondmaskers, net als BigbadWolfs Antiques, de gemeente Heuvelland, De Trog, Gamma, Bariseau Mottrie, De Groene Kans, Extremis en nog anderen”, klinkt het. “Jullie giften maken het verschil. Wil dit zeggen dat we nu safe zitten? Jammer genoeg nog niet. We verwachten dat er nog weken- tot zelfs maandenlange tekorten gaan zijn aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgverleners. Giften blijven bijzonder welkom aan ons onthaal.”

Wie een familielid, vriend of kennis een hart onder de riem wil steken kan een virtuele knuffel versturen via warmewensen@yperman.net. Vermeld zeker de naam en het kamernummer van de patiënt en dan komen de wensen bij de juiste persoon terecht. “Ook bij het komen wisselen van de vuile was voor de propere was, op werkdagen van 14 tot 20 uur, kan een kaartje of een hartverwarmende boodschap worden meegegeven”, aldus het Jan Ypermanziekenhuis. “Stop een leuke verrassing in de afgesloten waszak.”