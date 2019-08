Westkaaipad wordt opgeknapt voor het nieuwe schooljaar Christophe Maertens

26 augustus 2019

09u42 0 Ieper De fietsverbinding tussen Boezinge en Ieper is volgende week plaatselijk afgesloten, weliswaar niet ter hoogte van de huizen. Dat meldt het stadsbestuur van Ieper.

“Tussen 26 en 30 augustus worden onderhoudswerken voorzien op het Westkaaipad, tussen de Overdrachtstraat en de gemeentegrens. Er wordt niet gewerkt in het gedeelte met woningen”, aldus het stadsbestuur. “Tijdens de werken zal de fietsverbinding langs het Kanaal tijdelijk worden afgesloten. Dit zal gefaseerd gebeuren, met telkens een omleiding via Diksmuidseweg en Randweg. Tijdens deze werken worden de oneffenheden weggewerkt, zodat het fietspad weer vlot bruikbaar is voor de start van het nieuwe schooljaar.”