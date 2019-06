Westhoek Vredeshoek wil provincie op de kaart zetten als vredesregio Christophe Maertens

05 juni 2019

15u12 0 Ieper In Ieper werd woensdag ‘Westhoek Vredeshoek’ gelanceerd. De bedoeling is West-Vlaanderen op de kaart te zetten als vredesprovincie bij uitstek. “De Westhoek wil daarbij het voortouw nemen en zich als streek inzetten voor verdraagzaamheid.”

“Al een jaar zitten verschillende partners samen die actief zijn rond het thema ‘vrede in de Westhoek’ om na de herdenking van de Eerste Wereldoorlog de vredesboodschap verder uit te dragen”, zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu. “Daarom werd Westhoek Vredeshoek opgericht om West-Vlaanderen op de kaart te zetten als vredesprovincie bij uitstek. Na het Vredeshuis in Gent en het Vredescentrum in Antwerpen kon West-Vlaanderen niet achterblijven. Verschillende steden en gemeentes zullen het charter ondertekenen om de vredesboodschap uit te dragen. In elke gemeente komt een centraal aanspreekpunt. De gemeentes verbinden zich ertoe minstens één Vredesactiviteit te organiseren tijdens de Vlaamse Vredesweek.”

Jennie Vanlerberghe, oprichtster van Moeder voor Vrede, is de nieuwe voorzitter. “We willen in de Westhoek echt tonen wat vrede is. Ik ben in veel oorlogsgebieden geweest en merk steeds op dat er geen vrede kan komen als er geen dialoog is. We moetentonen dat het kan.”

Origami

Om de lancering van het project kracht bij te zetten, werd meteen een project gelanceerd. Jongeren van de Ieperse school Immaculata vouwen kraanvogels in papier. “In Japan is de kraanvogel symbolisch, zeker na de aanval op Hiroshima in 1945. Slachtoffer Sadako Sasaki vouwde 1.300 kraanvogels in de hoop te herstellen van leukemie, een ziekte die ze kreeg na de nucleaire aanval. Een Japanse legende vertelt dat wie 1.000 origamikraanvogels vouwt, ziet zijn gezondheidswens vervuld.” Een eerste echte initiatief komt er dit najaar in het kader van de Vlaamse Vredesweek, die loopt van 21 september tot en met 2 oktober.