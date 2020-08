Westhoek krijgt 800.000 fietsers op bezoek tijdens coronazomer: “30 procent meer dan vorig jaar” Christophe Maertens

26 augustus 2020

16u15 0 Ieper De toeristische sector in de Westhoek heeft vreemde zomermaanden achter de rug. Een rondvraag van het provinciebedrijf Westtoer maakt duidelijk dat de logiessector vooral in juli goede cijfers noteerde. “Met 800.000 recreatieve fietsers is het fietstoerisme de zomertopper in de Westhoek”

Het voorjaar was voor de logiessector in de Westhoek meer dan moeilijk. De mindere periode werd in juli gedeeltelijk goedgemaakt door de belangstelling van vakantiegangers uit Vlaanderen. “Logiesuitbaters signaleren ons dat de bezoekers ook vaker een langer verblijf hebben geboekt. De promotiecampagnes van ‘Vlaanderen Vakantieland’ en Toerisme Westhoek-Westtoer hebben goed gewerkt”, zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu, tevens voorzitter van Westtoer. “Door de coronamaatregelen bleef het aantal toeristen uit de buurlanden, in tegenstelling tot andere jaren, zeer beperkt.”

Kampeerautoterreinen

Voor hotels, vakantiewoningen, campings en B&B’s is augustus iets minder goed dan juli. “Opvallend in de Westhoek zijn een hele reeks nieuwe logies die dit jaar de deuren openen voor het publiek”, aldus Lahaye-Battheu. “Westtoer noteert zo’n 30 nieuwe logeeradressen, waaronder 20 vakantiewoningen en 5 B&B’s. Daarnaast zitten de kampeerautoterreinen enorm in de lift in de Westhoek. Dit jaar voerden sommige bestaande terreinen een uitbreiding door en er zijn vier nieuwe terreinen en één kampeerbedrijf bijgekomen. Al blijft de logiessector wel heel bezorgd. Ook het najaar is belangrijk, daarom hopen we dat het aantal annuleringen beperkt blijft.”

Fietsnetwerk

Tot nu zijn in juli en augustus 800.000 recreatieve fietsers geteld in de Westhoek. “Dit is 30 procent meer in de zomer van vorig jaar. Voor de eerste acht maanden van 2020 noteerde Westtoer al 1,9 miljoen recreatieve fietsers op het fietsnetwerk in de regio. Veel fietsers gingen op zoek naar veilige terrasjes.” In geheel West-Vlaanderen zijn deze zomer meer dan twee miljoen recreatieve fietsers geregistreerd op het fietsnetwerk. Dat is eveneens 25 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar.

Maximumcapaciteit

Musea en attracties openden in mei en juni stapsgewijs opnieuw de deuren. Weliswaar met verminderde capaciteit. “Globaal liggen de bezoekerscijfers daardoor lager, maar niettemin haalden sommige musea en attracties topdagen met maximumcapaciteit in juli”, legt de gedeputeerde uit. “Activiteiten die binnen de ‘bubbel’ in kleinere groepen werden georganiseerd, deden het vooral ook goed in juli. Door het inperken van de bubbel is dit in augustus verminderd, maar er blijft tevredenheid.”

Britten blijven weg

Het WO I-toerisme in de Westhoek is het sterkst getroffen door de crisis. De Britse toeristen blijven weg waardoor de bezoekersaantallen op WO I-begraafplaatsen, musea en sites sterk zijn gedaald. Vooral de Britse groepen zijn afwezig. Dit heeft de grootste impact op de logies in Ieper en omgeving. Half maart werd het themajaar Feniks 2020 onderbroken door de lockdown. Pas tegen de zomer werden de exposities heropend. Feniks 2020 kent een vervolg in het najaar en in 2021.