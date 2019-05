Westhoek beschikt voortaan over collocatieambulance: Jan Yperman Ziekenhuis stelt ziekenwagen ter beschikking, brandweer levert personeel aan Christophe Maertens

24 mei 2019

17u10 7 Ieper Het Jan Yperman Ziekenhuis en Brandweer Westhoek gaan nog nauwer samenwerken en lanceren daarom samen een collocatieambulance. Het Jan Yperman Ziekenhuis stelt de ziekenwagen ter beschikking, terwijl Brandweer Westhoek het personeel aanlevert.

“Bij een collocatie, een gedwongen opname in de psychiatrie, is het vervoer van de patiënt bij wet verplicht door een officiële ambulance”, weet Pieter Ooghe, brandweerofficier bij de brandweer van Ieper. De brandweerzone Westhoek rijdt jaarlijks tachtig keer uit voor collocatievervoer. Voor een gedwongen opname in de psychiatrie zijn er twee procedures. De vrederechter kan een beslissing tot collocatie nemen van iemand die thuis in de problemen zit. Daarnaast kan voor dringender gevallen de procureur de knoop doorhakken. In dat laatste geval gaat het meestal om mensen die in het politiekantoor of op de spoedafdeling van een ziekenhuis moeilijkheden veroorzaken .

Reservevoertuigen

“Omdat onze hulpverleningszone heel uitgestrekt is, vinden we het noodzakelijk om zowel in het noorden als het zuiden een collocatieambulance ter beschikking te hebben”, zegt de brandweerofficier. De brandweerzone maakt daarvoor gebruik van twee reservevoertuigen. “We kunnen ons niet veroorloven om daarvoor een van onze twaalf ziekenwagens te gebruiken. Die gebruiken we voor normale tussenkomsten. Een ambulance die we inzetten voor collocatievervoer kan namelijk voor langere tijd niet beschikbaar zijn. Patiënten moeten in bepaalde gevallen bijvoorbeeld naar Leuven vervoerd worden, wat toch niet meteen bij de deur is.”

Brandweer Westhoek heeft een reservevoertuig staan in de kazerne in Diksmuide. Die ambulance werd vroeger alleen ingezet als vervangwagen bij pech, maar nu dus ook als collocatieambulance voor het noordelijk deel van de zone, de Westkust en Polder.

Geen subsidies

“Om de grote kost van twee volledig tot in de puntjes uitgeruste voertuigen te drukken, bood het Jan Yperman Ziekenhuis uit Ieper zijn reserveambulance aan om dienst te doen als collocatieambulance voor het zuiden van de hulpverleningszone. Dat is de regio Ieper, Poperinge en Wervik. Bij een collocatie-opdracht zal het personeel van de hulpverleningszone in de toekomst dus gebruik maken van de ambulance van het ziekenhuis.”

Een collocatieambulance moet in dertig minuten ter plaatse kunnen zijn. “Dat is bij wet vastgelegd”, verduidelijkt brandweercommandant Robert Van Praet. “We zetten vrijwilligers in om het collocatievervoer te doen. Als er niemand beschikbaar is, moeten we echter een beroep doen op het gewone ziekenwagenvervoer.”

Voor het collocatievervoer zijn (nog) geen subsidies voorzien, alles wordt dus met eigen middelen bekostigd.