WestClassic vzw geeft fakkel door aan bovenlokale samenwerking: vanaf volgend jaar opnieuw 6 klassieke concerten Christophe Maertens

26 november 2019

07u51 3 Ieper In het Ieperse cultuurcentrum Het Perron werden de bestuursleden van WestClassic gehuldigd voor hun jarenlange inzet op vlak van klassieke muziek in de regio. Het bestuur geeft de fakkel door aan een nieuwe bovenlokale samenwerking tussen de cultuurcentra en de academies voor muziek en woord van Ieper, Poperinge, Heuvelland en Zonnebeke.

WestClassic vzw werd in 1985 opgericht door Wilfried Vermeulen. In de jaren 70 van de vorige eeuw was Vermeulen al actief als organisator van jazzconcerten. Gedurende 34 seizoenen programmeerde WestClassic vzw klassieke muziek in de regio Ieper – Poperinge. Zij fungeerden als partner van zowel het cultuurcentrum Ieper als Poperinge. “De programmatie was complementair aan wat de culturele centra aanboden”, aldus voorzitter Rinda Vandromme. Tot 2015 bleef Wilfried Vermeulen voorzitter van de vzw, waarvoor hij de Prijs Van Wonterghem-De Branbandere ontving in 2017. Vanaf 2015 nam Rinda Vandromme het roer van de organisatie over.

6 concerten

“Met de financiële steun van de provincie West-Vlaanderen, de stad Ieper en Poperinge en heel wat trouwe sponsors organiseerde WestClassic vzw ieder seizoen een hoogstaande reeks van 6 concerten”, zegt de voorzitter. “Deze concerten bouwden een trouw publiek op, waarbij extra inspanningen gedaan werden om jonge mensen warm te maken voor klassieke muziek. Grote namen uit de wereld van de klassieke muziek - zoals tal van laureaten van de Elisabethwedstrijd - vonden via WestClassic de weg naar onze regio. Daarnaast boden we een podium aan jonge, vaak Vlaamse, beginnende ensembles, die zo de kans kregen om te groeien in hun uitvoeringspraktijk.”

Nu geeft WestClassic vzw de fakkel door aan een nieuwe bovenlokale samenwerking tussen de cultuurcentra en de academies voor muziek en woord van Ieper, Poperinge, Heuvelland en Zonnebeke. Hiervoor ontvingen zij een positief advies van de commissie cultuur van De Vlaamse Overheid.

Samenwerking met academies

Dit seizoen worden er in Ieper al 3 klassieke concerten gebundeld in een abonnement klassiek. Vanaf seizoen 2020-2021 gaat de bovenlokale samenwerking echt van start en gaan ze verder op de weg die WestClassic vzw uitstippelde: 6 klassieke concerten organiseren op verschillende, soms verrassende concertlocaties in de regio. Daarbij wordt er, in samenwerking met de academies voor muziek en woord van Ieper en Poperinge, extra aandacht besteed aan educatieve werking rond klassieke muziek. Meer info over de klassieke concerten: www.hetperron.be