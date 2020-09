West-Vlaamse logiessector trekt aan de alarmbel: “We dreigen 10.000 jobs in toerisme te verliezen” Christophe Maertens

22 september 2020

17u19 8 Ieper De verzamelde West-Vlaamse logiessectoren vrezen minstens een kwart van de 40.000 jobs in toerisme in de provincie te verliezen als er geen sterke ondersteuning komt. “Wat kan in de sectoren cultuur en sport moet ook mogelijk zijn voor toerisme.”

Gedeputeerde en voorzitter van het provinciebedrijf Westtoer Sabien Lahaye-Battheu heeft crisisoverleg gehouden met de West-Vlaamse logiessectoren. “En dat was nodig”, zegt de gedeputeerde. “De cijfers zien er niet goed uit. Hoewel de voorbije zomer relatief gunstig was – onder meer dankzij de campagne ‘Vlaanderen Vakantieland’ – kijken we met grote bezorgdheid naar de herfst en de winter. Het toenemende aantal COVID-19-besmettingen en de verschillende maatregelen in de ons omringende landen doen ons het ergste vrezen. Een sterke ondersteuning van de sector is noodzakelijk. Wat kan in de sectoren cultuur en sport moet ook mogelijk zijn voor toerisme, anders dreigen we een kwart van zo’n 40.000 jobs in toerisme in onze provincie te verliezen.”

Duidelijke maatregelen

Veel West-Vlaamse hotels proberen momenteel hun overlevingskansen in te schatten. “Het omzetverlies tijdens de lockdown valt niet meer goed te maken. Het spaarpotje om een minder goede herfst of winter te overbruggen is al lang op”, verduidelijkt de gedeputeerde. Horeca West-Vlaanderen vreest dat een aantal ondernemingen zullen sneuvelen. Ook de kwaliteit van de hotels dreigt achteruit te gaan omdat er niet meer kan geïnvesteerd worden. De hotelsector vraagt duidelijke maatregelen: kwijtschelding van verschuldigde betalingen aan de RSZ, eindejaarspremie en vakantiegeld niet ten laste van de ondernemer en het stelsel van tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van COVID-19 verlengen tot een stuk in 2021.

Onduidelijkheid

Wat geldt voor de hotelsector, geldt ook voor het kamperen: de meest dynamische ondernemers die op regelmatige basis investeren in hun verblijfsaanbod zijn het kind van de rekening. Westtoer dringt samen met ‘Logeren in Vlaanderen’ tevens aan om de volledige capaciteit in grote vakantiewoningen toe te laten. “Sinds de globale heropening van alle toeristische logiesvormen bleven de grote vakantiewoningen met meer dan 10 personen in de kou staan”, aldus Stefaan Gheysen, algemeen directeur Westtoer. “Een vereniging tot 50 personen kon wel in zo’n vakantiewoning terecht, maar een gewone vriendengroep niet. Dat zorgde voor veel onduidelijkheid. Het is van groot belang dat deze ondernemingen een duidelijk perspectief krijgen, anders halen ze het einde van de winter niet.”

Commonwealth

Daarnaast dreigt er een sluiting van verschillende West-Vlaamse jeugdverblijfcentra. “In augustus werd beslist om alle buitenschoolse activiteiten in het secundair onderwijs op te schorten. Dit heeft een enorme negatieve impact op de sector van de jeugdlogies. Ook in deze sector zullen zonder perspectief op extra ondersteuning verschillende centra gedwongen worden hun deuren te sluiten in 2021. Wij vragen dan ook om meerdaagse schooluitstappen opnieuw toe te laten”, klinkt het.

“We hopen tegen 2022 een massale terugkomst van de oorlogstoeristen naar de Westhoek”, zegt Stefaan Gheysen. “Daarom mogen we het Verenigd Koninkrijk en andere commonwealth landen niet loslaten en ze blijven bestoken met digitale marketing en sociale media. We pleiten er ook voor om een sterke campagne in Nederland voor te bereiden. Nederlanders houden van Vlaanderen, appreciëren onze gastronomie en onze bieren en zijn fervente fietsers.”