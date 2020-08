Werkmateriaal gestolen uit bestelwagens LSI

20 augustus 2020

18u01

Bron: LSI 2 Ieper In Ieper is woensdagnacht in twee bestelwagens ingebroken. De dieven gingen er met allerlei werkmateriaal vandoor.

Nu het bouwverlof voorbij is, duiken weer heel wat bestelwagens in het straatbeeld op. Voor dieven vormen ze nog altijd een geliefkoosd doelwit. Dat mocht ook aannemer Kurt Mortier uit Ieper woensdagnacht ondervinden. “Er verdwenen een schijfmachine, moersleutel, zaagje en twee batterijen van het merk Dewalt”, deed hij op Facebook een oproep tot getuigen. Wie woensdagnacht iets verdachts heeft gezien in de buurt van de Schuttelaerestraat in Ieper, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

Ook in een bestelwagen van Mathieu Depotter, actief in immobiliën en projectontwikkeling, werd ingebroken in de Masscheleinlaan in Ieper, bij de woning van een van zijn medewerkers. “Elektrisch gereedschap, zoals schroevendraaiers en boormachines van Makita zijn verdwenen”, zucht Mathieu. “Een van de gestolen spullen is zelfs nieuw.” Die diefstal gebeurde vermoedelijk rond 4.50 uur.