Werken voor de stad Ieper: hou met #IeperMeeMaken de vacatures in het oog Christophe Maertens

24 december 2019

09u02 0 Ieper De stad Ieper verwacht in de toekomst aanwervingen te zullen doen. Daarom werd de campagne #IeperMeeMaken op poten gezet.

“Door de pensioengolf komen er de komende maanden en jaren heel wat boeiende vacatures vrij binnen de stad Ieper”, aldus het stadsbestuur. “De campagne #IeperMeeMaken zet de veelheid en verscheidenheid van ons jobaanbod in de verf.” Voor de stad Ieper werken 450 medewerkers met de meest uiteenlopende profielen: technici, jeugd- en maatschappelijk werkers, administratieve duizendpoten, historici, bouwkundig experten, logistiek medewerkers, communicatiedeskundigen, sportmannen en –vrouwen, juristen, talenknobbels en boekhoudkundigen. “Sommigen met, anderen zonder diploma. Allen met een passie voor hun vak. Stuk voor stuk mensen die kiezen voor een uitdagende en gezinsvriendelijke job met een maatschappelijke meerwaarde. Mensen die zich – elk op hun manier - inzetten voor 35.000 Ieperlingen en een veelvoud aan bezoekers”, klinkt het. “Onder de noemer #IeperMeeMaken nodigen Yvan, Sieglinde en hun collega’s van Stad Ieper mensen de komende maanden uit om kennis te maken met het verrassend veelzijdige jobaanbod.” Wie graag op de hoogte blijft van de nieuwste vacatures bij de stad Ieper, kan dat doen door zich in te schrijven via www.ieper.be/vacatures. Of volg #IeperMeeMaken op sociale media.