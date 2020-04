Werken Tempelstraat bijna afgerond: Stad Ieper vraagt automobilisten niet

op de voetpaden te parkeren

Christophe Maertens

14 april 2020

18u40 0 Ieper In de Ieperse binnenstad worden de werken aan de voetpaden en het kruispunt in de Tempelstraat afgerond. Het herstellen van de voetpaden is het gevolg van voertuigen die erop parkeren. “We rekenen op het gezond verstand van iedereen, ook van leveranciers, om hun voertuig correct te parkeren. Zo blijven de voetpaden veilig én in betere staat.”

De werken aan de voetpaden en het kruispunt in de Tempelstraat worden binnenkort afgerond. Het kruispunt met de Stationsstraat wordt vanaf 15 april opengesteld voor verkeer, vanaf 20 april volgt de zone tussen dit kruispunt en de Vooruitgangstraat. Ook in de volledige Stationsstraat voerde de Technische Dienst van Stad Ieper herstellingswerken uit aan de voetpaden.

Rolstoelgebruikers

“Bijna alle herstellingswerken aan deze voetpaden zijn het gevolg van voertuigen die er parkeren, stilstaan of laden en lossen”, zegt schepen Ives Goudeseune. “Dit zorgt voor beschadigingen en aldus een versnelde slechte staat van de voetpaden. Bovendien leidt parkeren op het voetpad tot onveilige situaties én ergernis bij voetgangers, zeker bij rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens. Stad Ieper wil mensen hiervan bewust maken, zodat dezelfde werken zich niet te snel opnieuw opdringen. Binnenkort zal je daarom in deze pas heraangelegde straten borden zien opduiken met de boodschappen: ‘Doe voetgangers een plezier en parkeer niet hier’, of ‘Geen kapotte tegels als jij je houdt aan de verkeersregels’.”

“De herstellingswerken aan de voetpaden zijn geslaagd”, vertelt de schepen. “Na overleg met de handelaars beslisten we om sensibiliseringsborden te plaatsen om niet op het voetpad te parkeren of er stil op te staan. We rekenen op het gezond verstand van iedereen, ook van leveranciers, om hun voertuig correct te parkeren.”

Extra parkeerplaatsen

In navolging van twee wegeniswerken in de binnenstad werden extra parkeerplaatsen gecreëerd. In de Montstraat, aan de voorzijde van het gebouw van de federale politie, waren voor de heraanleg twee parkeerplaatsen aanwezig. Tijdens de heraanleg van de straat, die opengebroken was in kader van rioleringswerken, werden tien extra parkeerplaatsen aangelegd. De helft van deze parkeerplaatsen kan al gebruikt worden, de overige plaatsen zijn nog gelegen in de werfzone, maar komen weldra vrij.

In de Tempelstraat, kort voor het kruispunt met de Vooruitgangstraat, werd eveneens een bijkomende parkeerplaats voorzien. “Deze aanpassingen helpen om de hoge parkeerdruk in de binnenstad te doen dalen”, zegt burgemeester Emmily Talpe. “Zeker wat betreft de Montstraat is dit een meerwaarde voor de bewoners die ’s avonds een plaatsje zoeken nabij hun woning. Overdag zal het ook de bereikbaarheid van de handelszaken verhogen gezien de nieuwe parkeerplaatsen op een boogscheut van onze winkelstraten liggen. Dit past in de globale parkeervisie die we met het stadsbestuur aan het uitwerken zijn, en waar de bereikbaarheid van Ieper voor iedereen en alle vervoersmiddelen centraal in staat.”