Werken Seminariestraat: deksels van de riolering opgetrokken Christophe Maertens

26 juni 2020

11u50 0 Ieper In de Seminariestraat in Ieper zijn er werken bezig in het kader van de grote collectorwerken in de stad.

In de straat worden de deksels van de riolering opgetrokken. Dat is nodig om daarna te kunnen asfalteren in de Seminariestraat en de Kiekenmarkt. De werken zullen wat verkeershinder veroorzaken want het weggedeelte zal tijdelijk worden afgesloten voor het doorgaand verkeer. In de Bruchtstraat wordt de rijrichting tijdelijk omgedraaid: uitrijden via de Rijselstraat.