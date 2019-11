Werken om Meenseweg veiliger te maken begonnen: “Gebruikers en bewoners trekken al heel lang aan de alarmbel over de veiligheid in hun straat.” Christophe Maertens

06 november 2019

17u03 0 Ieper In Ieper zijn de werken om de Meenseweg verkeersveiliger te maken van start gegaan. De fietspaden worden breder en er komt een rotonde. Leerlingen en leerkrachten van de Sint-Jozefschool en bewoners van Huize Sint-Jozef wezen eerder al verschillende keren op de gevaarlijke situatie in de straat.

Woensdag zijn de werken gestart om de fietspaden in de Meenseweg een stuk breder te maken. Het gaat dan om de fietspaden in het deel tussen de rotonde met de Zuiderring en het kruispunt Bascule. “De lijnen van de fietspaden worden hertekend: de rijbaan wordt smaller, de fietspaden breder. Een machine haalt de huidige lijnen weg; vrijdag komen er dan nieuwe lijnen. Hou er rekening mee dat er tot het einde van de week geen belijning zal zijn in de Meenseweg”, zegt bevoegd schepen Ives Goudeseune.

Middeneiland

In de week van 18 november wordt gestart met de bouw van een proefrotonde ter hoogte van het kruispunt Steverlyncklaan en de Meenseweg. “Aan dit kruispunt staat vaak een file en kunnen fietsers maar moeilijk oversteken. De rotonde moet als snelheidsremmer werken, want ze ‘breekt’ als het ware het beeld van een lange, rechte weg en verplicht autobestuurders om trager rijden”, aldus de schepen. Om de rotonde te kunnen aanleggen moet er eerst een stuk middeneiland in de Steverlyncklaan worden weggenomen. Tijdens die werken, die enkele dagen zullen duren, zal het tijdelijk niet mogelijk zijn om vanaf de Meenseweg de Steverlyncklaan in te draaien. Nadien start dan de opbouw en de markering van de rotonde zelf. Die aanleg zal amper voor verkeershinder zorgen, volgens het stadsbestuur. Rond de rotonde komt er een fietspad in rode coating en aan elke arm van de rotonde een zebrapad.

Koerierpad

“De volgende stap is het extra zebrapad dat we heel binnenkort aanleggen ter hoogte van het Koerierpad, naast de begraafplaats”, zegt Ives Goudeseune, schepen Openbaar Domein. “Dit zebrapad zal handig zijn voor de bezoekers van de school, het rusthuis en de wijken in de buurt. Om mensen makkelijk en snel te helpen bij het oversteken, komen er speciale voetpaduitstulpingen.”

“De verkeersveiligheid in onze stad ligt deze bestuursploeg nauw aan het hart”, voegt Burgemeester Emmily Talpe eraan toe. “De aanpak van de Meenseweg is een stap in de juiste richting. Gebruikers en bewoners trekken al heel lang aan de alarmbel over de veiligheid in hun straat. En terecht. Ik ben dan ook blij dat we met deze proefopstelling snel kunnen ingrijpen en aan de verzuchtingen van velen tegemoet komen. Uiteraard gaan we het effect van deze ingrepen goed evalueren achteraf. ”