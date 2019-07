Werken in Zillebeke in volgende fase Christophe Maertens

19 juli 2019

Ieper Na het bouwverlof starten de werken in de Zandvoordestraat in Zillebeke.

De dorpskern van deelgemeente Zillebeke krijgt een opknapbeurt. “De riolen worden heraangelegd om zo regenwater en afvalwater van elkaar te scheiden”, zegt bevoegd schepen Ives Goudeseune (sp.a). “Om wateroverlast te vermijden komt er een bufferbekken in de buurt. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de dorpskern te verfraaien. Het dorp wordt verkeersveiliger voor trage weggebruikers en er komt meer groen.”

Op dit moment zijn de werken ter hoogte van Zillebeke-Dorp, tussen Seelbachdreef en kruispunt Maaldestedestraat met Wulvestraat, en de Wervikstraat volop aan de gang. Na het bouwverlof starten de werken in de Zandvoordestraat. Intussen is de inkokering van de beek ter hoogte van de Maaldestedestraat vernieuwd en kan de straat Zillebeke-dorp opnieuw heraangelegd worden. In de Wervikstraat is er nu een onderlaag in asfalt waardoor er opnieuw plaatselijk verkeer mogelijk is. “Hou er voorlopig nog rekening mee dat OC ’t Riet en de bijhorende parkeerplaats op bepaalde momenten moeilijk toegankelijk is voor voertuigen”, klinkt het nog.