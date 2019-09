Werken in Vanderghotelaan duren iets langer Christophe Maertens

26 september 2019

13u54 0 Ieper Momenteel zijn er werken bezig in de Vanderghotelaan in Ieper. Die zullen iets langer duren dan gepland omdat onder meer wortels van bomen voor extra werk zorgen.

“Begin deze week startten er werken op in de Vanderghotelaan. Die zouden normaal gezien een week duren”, zegt bevoegd schepen Ives Goudeseune. “Maar de wortels van de bomen zijn vergroeid met de riool -en straatputten waardoor er meer werk nodig is dan voorzien. De straatputten moeten vernieuwd worden. Daarenboven gooit ook het weer wat roet in het eten. De werken duren dus langer dan eerst vooropgesteld. De streefdatum schuift op naar begin oktober.”