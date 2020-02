Werken in de Tempelstraat: rijrichting de De Stuersttraat tijdelijk gedraaid Christophe Maertens

28 februari 2020

12u02 0 Ieper Tijdens de werken op het kruispunt van de Tempelstraat met de Stationsstraat is de rijrichting in de De Stuersstraat tijdelijk gedraaid. Daardoor kunnen passanten via deze straat de Boterstraat en het centrum bereiken.



Nog tot 15 april wordt in Ieper het kruispunt van de Tempelstraat met de Stationsstraat heraangelegd. In een tijd worden de voetpaden in de Tempelstraat heraangelegd. “Tijdens deze werken zal er geen verkeer mogelijk zijn in de Tempelstraat, inclusief het kruispunt met de Stationsstraat”, zegt schepen Ives Goudeseune (sp.a). “De Stationsstraat zal dus tijdelijk een doodlopende weg zijn. In functie van het verkeer dat de stad inrijdt, zal de De Stuersstraat tijdelijk worden omgedraaid. Onder andere de Botestraat zal zo bereikbaar zijn via de De Stuersstraat. Vanuit de zijstraten van uit die straat zullen automobilisten tijdelijk stadsinwaarts moeten rijden. Vanuit de Stationsstraat kan via de Doorgangstraat de De Stuersstraat worden bereikt. De parking Esplanade blijft bereikbaar via het kruispunt Colaertplein met Vooruitgangstraat.