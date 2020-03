Werken in Capucienenstraat: omleiding via de Tulpenlaan Christophe Maertens

17 maart 2020

12u23 10 Ieper Er wordt momenteel gewerkt aan de weg in de Capucienenstraat in Ieper.

Nog tot 20 maart zijn er werken bezig in de Capucienenstraat aan het kruispunt met de Poperingseweg in Ieper. Daardoor kunnen automobilisten de Capucienenstraat niet in- of uitrijden vanaf de Poperingseweg, er is een omleiding via de Tulpenlaan. Op de Poperingseweg zullen wagens om de beurt, of alternerend, kunnen rijden. Er zal signalisatie zijn met verkeersborden.