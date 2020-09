Werken gevangenis Ieper beginnen volgend jaar: “Gedetineerden krijgen een betere huisvesting” Christophe Maertens

17 september 2020

16u32 1 Ieper De openbare aanbesteding voor de werken aan de gevangenis van Ieper staat gepland voor het najaar van 2020. Het is de bedoeling om de verbouwingen effectief te starten in 2021. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een vraag van zijn partijgenote en federaal parlementslid Bercy Slegers.

“In het masterplan werd een uitbreiding van de gevangenis van Ieper met 56 plaatsen goedgekeurd en alle bestaande cellen zouden gerenoveerd worden. De werken zouden starten in 2021”, zegt Bercy Slegers. Minister Koen Geens bevestigt: de openbare aanbesteding staat gepland voor dit najaar, waarna het de bedoeling is dat de werken volgend jaar kunnen starten. “Die zullen twee jaar duren en de kostprijs is geschat op 10,5 miljoen euro. Gedetineerden krijgen in Ieper dus eindelijk een betere huisvesting”, zegt Slegers.

Overleg

Tijdens de werkzaamheden zal het personeel worden tewerkgesteld in de andere gevangenissen in West- en Oost-Vlaanderen. “Een kleine ploeg zal ter plaatse blijven. Er volgt overleg met de mensen die in de gevangenis werken en men probeert maximaal rekening te houden met hun voorkeuren.”

Daarnaast worden ook de gedetineerden gespreid over andere gevangenissen. “Er zal overleg zijn met de gerechtelijke overheden voor de beklaagden”, aldus Slegers. “Het is belangrijk dat de verplaatsingen van en naar het werk voor personeelsleden, alsook voor de familie van gedetineerden, zo beperkt mogelijk zijn, anders zou twee jaar wel een zware periode kunnen worden.”