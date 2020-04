Werken aan waterleidingen in Vlamertinge Christophe Maertens

08u40 3 Ieper In Vlamertinge gebeuren donderdag werken aan de waterleidingen.

De Watergroep voert donderdag 9 april een dringende ingreep uit aan de Waterleidingen in de Sint-Pietersstraat en de Galgestraat in Vlamaertinge. De betrokken bewoners kregen een brief.