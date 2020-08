Werfvoertuigen sluiten Aardestraat even af Christophe Maertens

21 augustus 2020

In Ieper worden tussen 31 augustus en 2 september werfvoertuigen opgesteld in de Aardestraat in Ieper. Dat gebeurt tussen het deel van het Colaertplein en de Nieuwstraat. Tijdens deze werken zal de straat afgesloten zijn.