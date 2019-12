Werftransporten naar De Meersen Christophe Maertens

27 december 2019

13u45 5 Ieper Vanaf woensdag 30 januari worden werftransporten georganiseerd van en naar de werf De Meersen.

“Er is een losplaats voorzien is in de Lange Meersstraat en een losplaats in de Sint-Janstraat”, zegt schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune. “De werftransporten worden geleid door de Elverdingestraat, het Vandenpeereboomplein, de Korte Meersstraat, de Lange Meersstraat, de Boterstraat, de Sint-Niklaasstraat en De Stuersstraat. Op een beperkt aantal locaties zal een tijdelijk parkeerverbod gelden om de routes mogelijk te maken.”

Op maandag 6 januari wordt er een grote torenkraan geleverd. Daardoor zal er een parkeerverbod gelden op een deel van het Vandepeereboomplein en in de Korte Meersstraat. Tijdens de levering zal de Lange Meersstraat volledig ontoegankelijk zijn, ook voor voetgangers.