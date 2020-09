Wereldreiziger Grégory schrijft boek over zijn 22 maanden durende fietsreis door Azië: “Ik wil de lezer iets geven om in weg te dromen” Christophe Maertens

13u14 0 Ieper In zijn reisboek ‘Sp(r)aakmakende verhalen over Azië (deel 1)’ beschrijft wereldreiziger Grégory Lewyllie uit Ieper zijn trip die hij maakte met zijn met zonnepanelen voorziene bamboefiets. “Ik zie de toekomst voor de toeristische sector somber in.”

Grégory Lewyllie vertrok op 3 juni 2018 in Ieper voor een fietsreis die maar eventjes 22 maanden zou duren. Hij doorkruiste daarbij in totaal 27 landen. De reiziger schreef nu een boek over zijn ervaringen. “Het idee om dat te doen, groeide in de loop van mijn trip”, zegt Grégory. “Ik stelde vast dat ik dagelijks nogal wat foto’s maakte waar een heel verhaal aan vastzat. Stilaan groeide de goesting om de beelden en de verhalen samen te laten vloeien. Normaal doe ik dat tijdens mijn foto-filmvoorstellingen, maar nu wou ik de mensen iets tastbaars geven, waar je in kan bladeren en wegdromen.”

Voor Grégory was het de eerste week vooral schrijven en schrappen. “In die periode pende ik 50 bladzijden neer die ik een maand later integraal in de prullenbak kieperde. Ik vond dat de teksten te veel geschreven waren vanuit het oogpunt om een echte reisgids te publiceren. Mijn reisziel kwam te weinig aan de oppervlakte, ik wou een persoonlijk verhaal brengen, niet een zoveelste klassieke reisgids.”

Opnieuw op pad

De wereldreiziger werkte in totaal iets meer dan 3,5 maanden aan zijn boek. “Ook de lay-out nam ik voor mijn rekening, dat was een klus die aardig heb onderschat. Toch ben ik tevreden met het resultaat.” Het boek was drukklaar halverwege juli. Op 1 september, de eerste schooldag, was alles klaar voor verkoop.

Ondertussen ging de schrijver alweer op pad. “Corona heeft mij niet tegengehouden”, aldus de Ieperling. “Na het intensieve schrijfproces had ik nood aan het leegmaken van mijn hoofd. Ik ging een weekje fietsen in Noord-Frankrijk en daarna ben ik met mijn net aangekochte tweedehands campertje naar de Franse Pyreneeën afgezakt. Daar trok ik mij stapschoenen aan.”

Het hernemen van mijn job in het onderwijs komt geen minuut te laat, want mijn bankrekening ziet stilaan de bodem. De komende jaren zet ik mijn reisplannen op een laag pitje Grégory Lewyllie,

Lege bankrekening

Momenteel is Grégory opnieuw aan de slag als leerkracht bij het centrum voor volwassenenonderwijs Cervo-Go in Ieper. “Het hernemen van mijn job in het onderwijs komt geen minuut te laat, want mijn bankrekening ziet stilaan de bodem. De komende jaren zet ik mijn reisplannen op een laag pitje. Voor de toeristische sector zie ik de toekomst trouwens somber in. De voorbije maanden werden reisagentschappen geconfronteerd met een tsunami aan annulaties. Het coronavirus heeft mensen angstig gemaakt om nog ver buiten de eigen landsgrenzen te reizen. Ook volgend jaar zal het toeristisch seizoen heel rustig verlopen, vrees ik. Mensen gaan dichter bij huis op vakantie gaan waardoor het streektoerisme aan belang zal winnen.”

Hier hebben we nog geluk dat de regering over de brug komt met steunmaatregelen, maar in een land als India is dat nog even anders. Sommige mensen worden noodgedwongen veroordeeld tot de bedelstaf Grégory Lewyllie,

Grégory denkt dat Covid-19 in de reissector twee grote slachtoffers zal maken. “Ten eerste de gewone mensen die afhankelijk zijn van het toerisme. Velen zien hun broodwinning verdwijnen. Hier hebben we nog geluk dat de regering over de brug komt met steunmaatregelen, maar in een land als India is dat nog even anders. Sommige mensen worden noodgedwongen veroordeeld tot de bedelstaf. Een tweede slachtoffer zijn de mensen waarvoor reizen te duur wordt. Door de pandemie zal de prijzen flink doen stijgen. Velen zullen noodgedwongen op zoek moeten gaan naar goedkopere alternatieven.”

Het reisboek ‘Sp(r)aakmakende verhalen over Azië (deel 1)’ telt 240 bladzijden. Het boek heeft een harde kaft en kost 29 euro en kan worden besteld bij Grégory: glewyllie@gmail.com.