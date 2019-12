Wereldfietser Grégory Lewyllie viert overgang oud naar nieuw in India: “Reizen per fiets is het mooiste geschenk op aarde.” Christophe Maertens

30 december 2019

De 48-jarige Grégory Lewyllie uit Ieper is al 19 maanden op een fiets aangedreven met zonne-energie de wereld aan het doorkruisen. De overgang tussen kerst en nieuw viert hij ergens in India. “Ik moet wel toegeven dat ik de eindejaarsperiode graag bij mijn familie had doorgebracht, maar op de fiets proef je de zoete smaak van vrijheid en voel je de hartelijke adem van een volk dat je welkom heet. Reizen per fiets is het mooiste geschenk op aarde!”

Grégroy vertrok op 3 juni 2018 met een elektrische bamboefiets op zonne-energie voor een trip naar China en terug. Het eerste deel van de reis kaderde in de Sun Trip, een wedstrijd voor fietsen die rijden op zonne-energie van Lyon naar Canton, de derde grootste stad van China. Voor de solofietser stopte de reis daar echter niet. Grégory keert ook terug met zijn fiets naar België, weliswaar niet in een rechte lijn. Ondertussen doorkruiste hij al 25 landen:

Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Tsjechië, Polen, Oekraïne, Rusland, Kazachstan, Oezbekistan, China, Laos, Cambodja, Thailand, Birma, Maleisië, Singapore, Sumatra, Zuid-India, Sri Lanka, Java, Bali, Lombok, Flores, Sulawesi en Japan. Noord-India en Bangladesh staan nog op het programma.

Ondeugende dreumes

De trip liep niet altijd van een leien dakje. Na precies 15.200 kilometer op te de teller ging het zelfs goed fout. In Laos, op weg naar Cambodja, maakte de solofietser een smak. Het gevolg was een sleutelbeenbreuk. Grégory kon zijn fiets veilig opbergen en kwam thuis in Ieper herstellen. “Door de onderbreking kon ik echter mijn reis nog een paar maanden uitbreiden”, aldus de solobiker. “Voor mij is het onderweg zijn veel belangrijker dan de eindbestemming. Door deze reis ben ik nog meer overtuigd van het feit dat het tijd wordt dat we terugkeren naar de eenvoud van het leven. Met mijn huis op twee wielen begrijp ik nu beter hoe mensen oprecht gelukkig kunnen leven met weinig. Ik vind het enig om de wereld te ontdekken met de ogen van een kind. Openstaan voor alle nieuwe indrukken en met de nieuwsgierigheid van een ondeugende dreumes binnendringen in de leefwereld van de gastvrijheid is mijn levensmotto geworden.” Voor Grégory gaat het hem vooral over de onvoorspelbaarheid. “Geen enkele dag lijkt op de voorgaande en er gebeurt altijd wel iets. Niet dat het altijd rozengeur en maneschijn is. Net zoals je in het dagelijkse leven niet van tegenslagen gespaard blijft, is dat net zo op reis. Alleen leer je dat vanuit een ander perspectief te benaderen. Relativeren is ongetwijfeld één van de mooiste eigenschappen die ik onderweg aangeleerd heb.”

Consumptiedrang

De fietser bewondert de levensmentaliteit van de Aziaten. “In Azië beleven mensen veel meer het nu moment. Denken aan hun pensioen of aan later is niet aan de orde. Ze leven alsof elke dag de laatste kan zijn, met volle levensvreugde. Consumptiedrang en het streven naar alsmaar meer kennen ze hier niet. Zij beseffen dat de enige rijkdom die je meeneemt als je sterft in je hoofd en hart zit. Daarom wil ik bij mijn terugkeer zeker een lans breken om meer te genieten van het leven. Dat kan al door de volgende auto –of vliegtuigvakantie in te ruilen voor een fietsvakantie. Je zal als een herboren mens terugkeren omdat de fiets je precies de kans geeft om te ontsnappen aan de drommen reizigers die zich verdringen om de highlights van een land te zien. Op de fiets proef je de zoete smaak van vrijheid en voel je de hartelijke adem van een volk dat je welkom heet. Reizen per fiets is het mooiste geschenk op aarde!”

Tijdens zijn reis ontmoette Grégory heel wat mensen. In Cambodja was er het weerzien met Carlo Toye. Die uit Langemark afkomstige Belg runde een tijdje het gastronomisch restaurant ‘Ter Thuyne’ in Ieper. Na een aantal omzwervingen in België trok hij naar Azië. In Cambodja baat de man een industriële wasserij uit, samen met zijn Cambodjaanse vrouw Lada.”

Oudste zus

De fietser kreeg tijdens zijn reis een paar keer bezoek van het thuisfront. “Er zijn twee goeie vriendinnen langsgekomen en in Thailand kwam mijn oudste zus op bezoek. Gedurende twee weken liet ik toen met plezier mijn fiets op stal staan. We verkenden samen met het openbaar vervoer een stuk van het verrassend mooi land. De beleving van het reizen met z’n tweetjes is toch wel heel anders dan wanneer je er alleen op uittrekt. Je legt andere accenten, maar het samen reizen versterkt ook wel de familieband.”

Van eenzaamheid zegt de wereldreiziger geen last te hebben. “Ik moet wel toegeven dat ik de kerst- en nieuwjaarsperiode graag bij mijn familie had doorgebracht”, zegt de man. “Voor 2020 hoop ik vooral op een veilig weerzien binnen enkele maanden. Mijn diepste wens is echter dat we op wereldlijk vlak wat meer bruggen kunnen slaan opdat we elkander wat beter zouden begrijpen. Een stuk verdraagzamer staan tegenover mensen die door allerlei omstandigheden uit de boot vallen zou ook mooi zijn. Wij zijn hier tenslotte om te leren en dan mag je ook wel eens fouten maken. Met zijn allen kunnen we bruggenbouwers zijn voor de toekomst. Zo kunnen we het verschil maken, maar dan moeten we wel aan hetzelfde zeel trekken.”

Verhalen en anekdotes

Grégory denkt in maart 2020 naar Ieper te zullen terugkeren. “Ik wil eerst nog een stukje van Noord-India ontdekken en het onbekende Bangladesch verkennen”, zegt de fietser. “Dat laatste land staat al lang op mijn bucketlist en het zou fijn zijn om mijn reis daar af te sluiten.” De reiziger vreest dat eenmaal terug in Ieper het een zware aanpassing zal zijn. Ik ben ondertussen weer vrijgezel en mijn eerste prioriteit zal een woning zoeken zijn. De rest zal wel volgen. Het zal zoeken zijn naar een evenwicht, maar gelukkig zal ik niet meteen het gevoel hebben dat de reis voorbij is. Ik keer immers huiswaarts met fietstassen die uitpuilen van beelden, verhalen en anekdotes.”

De wereldfietser wil een boek schrijven over zijn reis en met zijn vele foto- en beeldmateriaal is het plan een reisreportage te maken. “Vanaf september 2020 trek ik rond bij verenigingen en culturele centra met een voorstelling waarbij het publiek de reis mee kan beleven. En zelf geniet ik er nog eens van om opnieuw ondergedompeld te worden in alles wat ik beleefd heb.” Wie de fietser nog wil volgen kan dat doen via: www.solarbiketour.com.

