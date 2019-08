Wereldfeest biedt het beste uit 6

internationale keukens Christophe Maertens

08 augustus 2019

17u52 7 Ieper Op zondag 18 augustus vindt in Ieper het Wereldfeest plaats. Mensen kunnen daarbij van zes verschillende keukens proeven. Het wereldfeest is een van de belangrijkste activiteiten van de Ieperse Noord-Zuidraad.

Het Wereldfeest vindt plaats op de binnenkoer van de Lakenhalle. Om 11 uur wordt de dag ingezet met het solidariteitskoor ‘Vamos Pra Lutar’. “Over de middag kan de bezoeker proeven van gerechtjes uit 6 andere landen: Cambodja, Congo, Indonesië, Somalië, Iran en de Filipijnen”, aldus Fabienne Girolami, medewerker Noord-Zuiddienst.

Rijst en kip

Emilienne M. Mabila, die al 14 jaar in Ieper woont, zal er Congolese gerechten bereiden. “Thuis kook ik altijd op traditionele wijze. Ik hou niet zo van aardappelen.” Emilienne vindt de meeste producten voor haar gerechten in een winkeltje in de Stationsstraat in Ieper. “Maar sommige zaken, zoals spinazie, koop ik gewoon in het warenhuis.” Op het wereldfeest zal de vrouw onder meer kip, rijst en oliebollen maken. Emilienne is verbonden aan de vzw Hope. “Het doel van die vzw is om meisjes en vrouwen in Lubumbashi, waar ik vandaan kom, een helpende hand te bieden vanuit België en zorgen dat ze onafhankelijk worden en vertrouwen krijgen in de toekomst.” Julizar Nurbani is afkomstig uit Indonesië, maar leeft al meer dan 10 jaar in ons land. Op dit moment woont ze in Kortrijk. “Typisch voor de keuken van mijn land zijn noedels”, aldus Julizar. “Je vindt die ook in China, maar bij ons zijn ze net even anders. Of onze keuken pikant is? Dat hangt van de streek af. Sommige regio’s hebben een zoete keuken, andere hebben dan inderdaad een scherpe keuken. Ik lust echter ook wel de Belgische keuken.”

Optredens

Tijdens het middagmaal zullen zomerse deuntjes van DJ Bounty Radio te horen zijn. Een eetkaart voor het wereldfeest kost in voorverkoop 12 euro en aan de deur 14 euro. Mensen kunnen met een kaart driemaal aanschuiven voor een lekker gevuld bordje. Tussen 14 uur en 18 uur is er op het feest voor jong en oud wat te doen: een mode- en dansshow, percussieworkshop en een hoofdoptreden van Congazz! Kinderen kunnen zich uitleven op een animatiestand van vzw WVA. Ook is er een tentoonstelling rond de nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) te bezichtigen op de kleine binnenkoer van het Ypermuseum.

Noord-Zuidraad

Ieperse Noord-Zuidverenigingen zullen een hele dag aanwezig zijn om informatie te verstrekken over hun organisatie. “Het wordt een dag vol wereldse muziek, dans en eten”, klinkt het nog. De Ieperse Noord-Zuidraad is een officiële adviesraad van de stad Ieper voor ontwikkelingssamenwerking, Derde Wereldproblematiek, Noord-Zuidbeleid, multiculturele samenleving en duurzame ontwikkeling. De twee belangrijkste activiteiten van de raad zijn het jaarlijkse Wereldfeest en de Kadobeurs tijdens de eindejaarperiode. Meer info via https://www.facebook.com/noordzuidraad.ieper/.