Wel nog overleg met bewoners over bussenhalte in de Kauwekijnstraat

25 februari 2020

14u57 3 Ieper “Het Ieperse schepencollege onderzoekt verder de Kauwekijnstraat als stopplaats voor toeristenbussen en tijdens dat onderzoek komt nog een overleg met de bewoners en verschillende belangenverenigingen.” Dat zegt schepen voor Toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper) als reactie op de ongerustheid die ontstaat op nieuwe bushalte.

Zoals eerder bekend gemaakt verdwijnt door de geplande werken de stopplaats voor toeristenbussen aan de Leet in Ieper. Het stadsbestuur is op zoek naar een nieuwe halte en stelt na onderzoek de Kauwekijnstraat aan de Menenpoort voor. Een 40-tal buurtbewoners vrezen echter voor problemen naar veiligheid en overlast toe. Voka Ieper vindt het jammer dat alles zonder overleg zou worden beslist.

Schepen Diego Desmadryl reageert: “Ten eerste zullen de bussen enkel mogen laden en lossen en zullen hun motoren dus niet blijven draaien”, aldus de schepen. “Bovendien gaat het enkel om dagtoeristen, die hun bagage niet hoeven in en uit te laden. Voor meerdaagse toeristen wordt een ander plan uitgewerkt in samenwerking met de hotels in de stad.” De schepen spreekt ook tegen dat er een gevaarlijke situatie zou ontstaan. “Net omdat de bussen in de straat eventueel aan beide kanten kunnen stoppen, zullen er net geen gevaarlijke situatie aan te pas komen, integendeel, want iedereen kan uitstappen aan de voetpadzijde. De opmerking dat er parkeerplaatsen zullen verdwijnen is ook niet terecht, want we kijken naar een oplossing in de Bollingstraat. Zoals eerder gezegd werd door het College beslist om deze plaats verder te onderzoeken, tijdens dat onderzoek komt er nog overleg met de bewoners en verschillende belangenverenigingen”, aldus nog Diego Desmadryl.