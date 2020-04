Wegenwerken op de Grote Markt tussen 20 april en 12 juni Christophe Maertens

09 april 2020

17u46 0 Ieper Op de Grote Markt in Ieper zal aan de weg worden gewerkt tussen 20 april en 12 juni. De stad laat de mozaïeken opnieuw aanleggen.

Tussen 20 april en 12 juni gebeuren er werken aan de weg op de Grote Markt, in de zone tussen de Rijselstraat en de Sint-Jacobsstraat. De mozaïeken worden op die plaats heraangelegd en er worden betonnen fietscomfortstroken aangelegd. Daarnaast wordt het kruispunt van de Grote Markt met de D’Hondtstraat heraangelegd in beton.

De werken zorgen voor een gewijzigde verkeerssituatie:

• Het straatgedeelte tussen de Rijselstraat en de Sint-Jacobstraat wordt afgesloten.

• Tijdelijk zal er tweerichtingsverkeer zijn in De D’Hondstraat: het deel tussen de Grote Markt en de Merghelynckstraat.

• Voor de werken zelf is een omleiding voorzien via de Sint-Jacobsstraat, Rijkeklarenstraat, Burggraafstraat - tijdelijk tweerichtingsverkeer - en Rijselstraat enerzijds en via het Vandenpeereboomplein, Boezingepoortstraat - tijdelijk éénrichtingsverkeer -, Surmont de Volsberghestraat en Diksmuidestraat anderzijds.