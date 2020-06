Wegenwerken aan rotonde Rijselseweg met Oudstrijderslaan en Zuiderring Christophe Maertens

09 juni 2020

08u07 0 Ieper In Ieper zijn er nog tot 19 juni wegenwerken op de rotonde aan de Rijselseweg met de Oudstrijderslaan en de Zuiderring.

De werken vallen samen met de restauratie van de Rijselpoort. Daardoor kunnen mensen via de Rijselpoort de stad niet in- of uitrijden. Het verkeer komende van de Rijselseweg wordt tijdelijk omgeleid via de Kemmelseweg en Dikkebusseweg. Het verkeer tussen de Oudstrijderslaan en de Zuiderring blijft in beide richtingen mogelijk. Ter hoogte van de rotonde zal afwisselend verkeer worden toegepast door middel van verkeerslichten.