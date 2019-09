Week van de Mobiliteit met autoloze zondag en ‘Critical Mass’ Christophe Maertens

10 september 2019

08u39 30 Ieper In de Week van de Mobiliteit, die plaatsvindt tussen 16 en 22 september, worden voor de Ieperse fietsers heel wat activiteiten georganiseerd.

“Zoals elk jaar houden we als Fietsersbond ter gelegenheid van autoloze zondag op 22 september een ludieke sensbiliseringsactie op de Ieperse Grote Markt, maar ook op 17 en op 20 september gaan we in op fietsen in de stad”, aldus de organisatoren. Op dinsdag 17 september gaat Eva van Eenoo in op de vraag ‘Hoe wordt Ieper een fietsstad?’ Eva Van Eenoo is ruimtelijk planner en als doctoraatsonderzoeker verbonden aan Cosmopolis Centre for Urban Research van de Vrije Universiteit Brussel. Daar doet ze onderzoek naar de mechanismen achter autoafhankelijkheid. In 2017 werd ze verkozen tot mobiliteitspersoonlijkheid van het jaar door het netwerk duurzame mobiliteit. In Ieper gaat ze op zoek naar de enkele thema’s: Waarom zijn er zo veel fietsers in de ene stad en amper fietsers in de andere? Waaruit bestaat een succesvol fietsbeleid en wie of wat is er nodig om van een stad een fietsstad te maken? En als we het over fietsen willen hebben, moeten we het dan eigenlijk niet vooral hebben over de auto? De lezing start om 20 uur en vindt plaats in het Instituut ter Wederverbeelding, Ieperleestraat 31 in Ieper.

Het kunstcollectief Dienst der Gedroomde Gewesten zet op vrijdag 20 september tijdens de week van de mobiliteit een ‘Critical Mass’ op poten. “Dat is een feestelijke fietstocht waarbij we met fietsers samenkomen om de straten en publieke ruimte in te nemen”, zegt Theo Vantomme van de Dienst der Gedroomde Gewesten. “Het is een samenkomst van vrienden, kennissen, en collega’s, van alle soorten mede-fietsers. ‘Critical Mass’ zijn gekke fietsen, ligfietsen en tandems, koersfietsen en stadsfietsen. Het zijn kinderen en grootouders, vaders en moeders, die-hard coureurs en zondagsrijders, dj’s op wielen, en muziek en feest. Kortom, iedereen die graag met de fiets rijdt. De start is om 19 uur aan het Instituut ter Wederverbeelding.