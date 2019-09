Week van de Fair Trade in Ieper Christophe Maertens

28 september 2019

14u37 1 Ieper Ieper is al 13 jaar Fairtrade Gemeente en zet dat in de kijker tijdens de Week van de Fair Trade tussen 2 en 12 oktober. Er staat heel wat op het programma.

• 2 oktober om 18.30 uur: officiële opening Fair Trade Week in de Protestantse kerk, Beluikstraat 19 in Ieper. Iedereen is er welkom.

• 4 oktober: LaatAvondopening tot 22 uur van de wereldwinkel, De Stuersstraat 14, 8900 Ieper.

• 5 oktober: Lokale bioboeren op de zaterdagmarkt in de kijker.

• 8 oktober om 14 uur : B Speciaal bezoek aan Oxfam-Wereldwinkel in samenwerking met LDC De Kersecorf, LDC ‘t Hofland en Huize Zonnelied. Inschrijven via dienstencentra@ieper.be of 057 20 37 78

• 9 oktober: Workshops chocoladeproeven in de Protestantse kerk, Beluikstraat 19. Proef chocolade in al zijn geuren en kleuren en leer wat je er zelf mee kunt maken. Inschrijven op ieper@oww.be.

• 12 oktober: Wereldwinkeldag - Bite to Fight. Chocolade kopen en op die manier strijden voor een leefbaar inkomen voor de boer. Kom op Wereldwinkeldag naar de wereldwinkel in Ieper en ruil een wikkel van om het even welk chocolademerk voor een reep Oxfam-chocolade van 200gr Fondant, Melk of Nootjes. Zo lang de voorraad strekt. Open van 10.00 uur tot 17.30 uur.