Weefgetouwenproducent Picanol denkt volgende week opnieuw volledig operationeel te zijn Christophe Maertens

22 januari 2020

17u27 16 Ieper Weefgetouwenproducent Picanol denkt in de loop van volgende week weer volledig operationeel te zijn, nadat het maandagochtend bepaalde activiteiten voorzichtig weer opstartte. De Ieperse vestiging van het bedrijf lag een hele dag volledig plat na een cyberaanval.

In de nacht van vorige week zondag op maandag werd de weefgetouwenproducent Picanol getroffen door hackers. Naast Ieper troffen de cybercriminelen vestigingen in Roemenië en China. De hackers maakten gebruik van ransomware, waarbij ze alle gegevens versleutelen tot er losgeld wordt betaald. Het bedrijf moest noodgedwongen zijn werknemers – in Ieper zijn er dat zo’n 1.500 – naar huis sturen. Ze werden op economisch werkloosheid door overmacht geplaatst.

“Sinds afgelopen maandagmorgen zijn we stap voor stap met de productieactiviteiten herstart”, zegt woordvoerder Frederic Dryhoel. “Op basis van de huidige situatie verwacht de groep dat begin volgende week de meeste afdelingen opnieuw operationeel zullen zijn. Picanol Group zal pas in de loop van volgende week meer details kunnen geven over de financiële impact van deze cyberaanval, waarna in samenspraak met de FSMA de handel in het aandeel Picanol hervat zal worden.”