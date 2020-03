Weefgetouwenbouwer Picanol draait nog op volle toeren: “Ook de fabrieken in China zijn weer opgestart” Christophe Maertens

17 maart 2020

17u40 2 Ieper Bij weefgetouwenproducent Picanol in Ieper wordt nog altijd verder gewerkt. “We hebben alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen en we evalueren dagelijks.”

2020 is een jaar dat Picanol in Ieper nooit zal vergeten. Nadat het bedrijf al het slachtoffer werd van een grote hacking heeft de weefmachinebouwer op wereldschaal nu ook af te rekenen met Covid-19. “Nadat we eerder al maatregelen namen naar reizen toe en rond vergaderen, grepen we ook al vlug in op de werkvloer”, zegt woordvoerder Frederic Dryhoel. “Op basis van de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de overheden hebben we al specifieke gezondheids- en veiligheidsmaatregelen genomen om de werknemers en de omgeving te beschermen. Daarnaast houden we onze toeleveringsketen nauwlettend in de gaten en staan we voortdurend in contact met onze partners om een zicht te krijgen op de mogelijke impact. Zo kunnen we evalueren of we aanpassingen aan onze activiteiten moeten doorvoeren. We doen ons best om met deze situatie om te gaan.”

Hoe groot de impact van deze coronacrisis zal zijn op het bedrijf, is nog niet duidelijk. Een beetje goed nieuws is dat de fabrieken in China opnieuw draaien, nadat die het eerste slachtoffer werden van het virus.