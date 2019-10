Wedstrijd Yper Museum op weg naar een spannende ontknoping Christophe Maertens

12u37 0 Ieper Komende zondag is er de grote ontknoping van de gezinswedstrijd van het Yper Museum. “De speurneus die wint krijgt in 1 klap 15 tickets voor Bellewaerde Aquapark”

Wie nog snel meedoet aan de wedstrijd ‘Zoek de bisschoppelijke lepel’ maakt kans op 15 tickets voor Bellewaerde Aquapark. De wedstrijd van het Yper Museum is gekoppeld aan ‘Graven in de Stad’, de tentoonstelling over archeologie in de Sint-Niklaasparochie. “Deelnemers verzamelen op de tentoonstelling coördinaten die leiden naar de plek waar de bisschoppelijke lepel begraven ligt”, zegt Katrien Goudeseune van het Yper Museum. “Opgepast, zondag om 13 uur stipt maakt het museum de ultieme tip bekend. Hou daarvoor de sociale media van het Yper Museum in de gaten en de website van het museum. Enkel met deze laatste tip is de exacte locatie te vinden. Wie als eerste de lepel opgraaft, wint de tickets. Spannend.” Deelnemen kan nog steeds via www.ypermuseum.be/wedstrijd-graven-in-de-stad.