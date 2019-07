We Will Remember Them van Ieperse Annabel Verbeke maakt kans op Ensor Christophe Maertens

11 juli 2019

18u54 0 Ieper De documentaire We Will Remember Them van Ieperse Annabel Verbeke (32) is genomineerd voor de Ensors 2019.

De film We Will Remember Them van de uit Ieper afkomstige Annabel Verbeke (32) was vorig jaar de meest bekeken documentaire op Canvas. Annabel Verbeke woont in Gent, maar groeide op in Ieper. Voor haar documentaire keerde ze terug naar de Westhoek. Haar film geeft een originele kijk op het herdenkingen van WO I. Naast We Will Remember Them zijn in de categorie Beste Documentaire Ademloos van Daniel Lambo, Hollywood aan de Schelde van Robbe De Hert en Jan van Dierendonck, Harry Gruyaert Photographer van Gerrit Messiaen en Will Tura: Hoop doet Leven van Dominque Deruddere genomineerd. Er kan tot begin september worden gestemd op de uiteindelijk winnaars, die op zaterdag 14 september feestelijk worden onthuld in het Kursaal van Oostende.