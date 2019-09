Waterlek zorgt voor problemen met gasdruk in centrum Vlamertinge Christophe Maertens

17 september 2019

14u40 0 Ieper Een doorroestte waterleiding zorgt in het centrum van Vlamertinge voor problemen. Het water kwam terecht in een gasbuis en daardoor viel de toevoer van gas naar de klanten stil. Echt gevaar is er niet, maar het zal nog een paar dagen duren voor het euvel volledig van de baan is.

Gasnetbeheerder Fluvius en de Watergroep gingen maandag koortsachtig op zoek naar de oorzaak van een probleem met de gastoevoer in het centrum van Vlamertinge. Bij bewoners van de Cerfstraat, de Hospitaalstraat tussen de Kasteelweg en Poperingseweg, de Poperingseweg tussen de Gezellestraat en het Kerplein en het Kerkplein zelf, was de gasdruk abnormaal laag. Na intensief speurwerk bleek de oorzaak bij een waterlek te liggen ter hoogte van het Kerkplein. “Mensen die merken dat er gastoestellen, zoals een boiler of een verwarmingsketel, niet meer behoorlijk werken, vragen we de gaskraan te sluiten”, zegt David Callens, regionaal woordvoerder van Fluvius. De maatschappij heeft in de buurt een honderdtal klanten op het gasnet aangesloten en een 15-tal daarvan sloeg alarm. “Als er teveel water in de gasleiding komt, stopt de toevoer”, zegt de woordvoerder. “Door roest was er een klein lek geslagen in de waterbuis. Het water spoot onder hoge druk naar buiten en beschadigde zo een gasleiding, die uit zacht materiaal is gemaakt. Ondertussen is het waterlek gedicht. Met speciale machines zuigen we nu het water uit de leidingen en dat is een heel werk. We weten immers niet hoeveel water en hoever het in de buizen zit. Daarom maken we overal putten. Op elke put koppelen we onze machines aan tot we zeker zijn dat al het vocht weg is. Daarna gaan we de installaties bij de klanten gaan controleren. Er is geen gevaar voor de toestellen, de gasleiding aan de apparaten wordt toegedraaid uit veiligheid. Het zal wel nog een paar dagen duren voor alles weer in orde is.”

Wie een tijdje zonder gas zat, was het koppel Erik Demeester (77) en Lena Gheloen (75) van fietswinkel Demeester in het centrum van Vlamertinge. Zij zijn momenteel weer aangesloten. “Gisteren (maandag, nvdr) tussen 10 uur en 11 uur merkte ik plots dat de verwarming niet meer werkte”, zegt Lena. “Ik wist niet wat er aan de hand was, maar even later kreeg ik van de buurvrouw te horen dat ook zij zonder gas zat. Ik ben toen even de straat op getrokken en hoorde van mensen dat er in heel de buurt problemen waren. We hebben in de loop van de avond een dikke trui moeten aantrekken.” Inmiddels staat Erik weer aan de kookpotten aan zijn gasfornuis. “Zo erg was het nu ook weer niet. Trouwens, mocht het langer duren dan kon ik nog altijd op elektriciteit koken, want ik heb hier nog een reserve kooktoestel.”

Bewoners die nog problemen ondervinden, wordt gevraagd contact te nemen met Fluvius op nummer 078/353500. Wie geen water meer heeft, kan bellen naar de Watergroep op 056/259978.