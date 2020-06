Warmtefoto toont isolatiegraad van Ieperse daken Christophe Maertens

25 juni 2020

17u48 2 Ieper Netbeheerder Fluvius heeft onlangs een warmtefoto van Ieper genomen, waarop je kunt zien hoe goed je dak is geïsoleerd. De kaart brengt namelijk de isolatiegraad van alle Ieperse daken in beeld.

De stad Ieper heeft de burgemeestersconvenant voor klimaat en energie onderschreven en wil twintig procent energie besparen tegen 2020. Europa vraagt een besparing van veertig procent tegen 2030. Goed geïsoleerde daken zullen hier een belangrijke rol in spelen. Een dak is verantwoordelijk voor het meeste warmteverlies van een woning, tot zelfs dertig procent van het totale warmteverlies. Hoe roder het dak kleurt op de foto, hoe meer warmte het verliest. Dat betekent hogere energiekosten en is bovendien slecht voor het milieu. Inwoners die willen weten hoeveel warmte hun dak verliest, kunnen dat makkelijk nagaan. Via een online vragenlijst krijg je een score van je dak. Bij de dienst Milieu van de stad Ieper kun je terecht voor uitleg bij de resultaten. Wie zijn dak isoleert, kan verschillende premies bekomen: de renovatiepremie, de stedelijke premie voor ecologische isolatie en de premie van Fluvius voor het plaatsen van isolatie.