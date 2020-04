Wandelpad rond Zillebekevijver wordt heraangelegd Christophe Maertens

07 april 2020

08u25 2 Ieper De stad Ieper zal het wandelpad rond Zillebekevijver in ere herstellen. “Binnenkort kunnen wandelaars opnieuw comfortabel rond de vijver stappen.”

De stormen in het voorjaar veroorzaakten nogal wat schade aan het onverharde wandelpad aan de zuidkant van de vijver. Daarnaast liep het pad ook extra averij op bij het opruimen van de afgeknakte takken en bomen. Daarom besliste het schepencollege om de nodige herstellingswerken op korte termijn aan te pakken en het dolomiet te vervangen. “Nu veel mensen dicht bij huis een frisse neus halen, blijkt het wandelpad rond Zillebekevijver nog meer gegeerd. Zeer binnenkort zullen wandelaars dus opnieuw comfortabel rond Zillebekevijver kunnen stappen en joggers niet langer met natte kousen hoeven te lopen”, zegt schepen Ives Goudeseune. “Deze herstellingswerken pakken we in eigen regie en op korte termijn aan. De werken passen ook perfect in het takenpakket van het personeel Openbaar Domein.” De materiaalkost van dolomiet wordt geraamd op 11.500 euro.