Walter Seys is de laureaat van de Goliath 2019 Christophe Maertens

12 december 2019

09u37 0 Ieper Walter Seys is laureaat geworden van de Goliath. De Ieperse Cultuurraad reikt elk jaar een Goliath uit, een onderscheiding voor een persoon of een verdienste gedurende verschillende jaren. De Goliath, een kunstwerk van Mon Camelbeke, wordt officieel uitgereikt in het voorjaar.

Walter Seys studeerde plastische kunsten in Gent en was er leerling van onder andere Octave Landuyt. Hij werd leraar tekenen middelbaar onderwijs in Gits, Wervik en Ieper en aan de academie voor schone kunsten in Ieper. Tussen 1978 en 1999 was hij er directeur.

Gerard Vermeersch

Seys was actief bij de heroprichting van de Kunstgalerij Melchior Broederlam in hotel Britannique op de Grote Markt. Hij ontwierp er de ‘poort’ die toegang gaf tot de zaal. Seys schilderde en tekende, maar is ook graficus. Hij maakte affiches en brochures voor de Kattenstoet, optredens, geboortekaartjes en bidprentjes. Zijn lino’s rond de Eerste Wereldoorlog werden in 2016 door het Davidsfonds geëxposeerd in de Sint-Pieterskerk. Hij is bekend voor het ontwerp van het millenniumlogo, de viering rond het jubileum Onze-Lieve-Vrouw van Tuine en recent nog een portret van Gerard Vermeersch voor het Yper Museum.

Goed doel

“Zijn vernieuwende aanpak in de academie zorgde voor een grote groei van leerlingen, leraren en kwaliteit”, zegt voorzitter Gilbert Ossieur van de Cultuurraad. “Bovendien werkte hij samen met de Muziekacademie aan verschillende projecten met de Woordafdeling. Walter is niet iemand die in de kijker loopt, maar graag in stilte werkt. Hoeveel Ieperse verenigingen zouden niet een beroep op hem gedaan hebben bij de veiling van kunstwerken voor een goed doel?”

Ciepers

Naast de Goliath reikt de Cultuurraad ook de Ciepers uit. De Cieper bekroont een culturele duizendpoot die actief is bij een culturele of socio-culturele vereniging en zich vrijwillig inzet achter de schermen bij zijn vereniging. De Ciepers worden uitgereikt op de algemene vergadering van de cultuurraad eind januari. In een beurtrol kiezen alle werkgroepen van de cultuurraad hun Ciepers. De laureaten voor de Ciepers zijn:

* Marie-Claire Luyten, actief bij de werkgroep instrumentale muziekverenigingen van Harmonie Ypriana.

* Firmin Rousseeuw, zaalverantwoordelijke OC Elverdinge en actief bij de werkgroep socio-culturele verenigingen noord.

* Annie Carpentier van de werkgroep cultuurspreiding in Boezinge.

* Rosette Strubbe van ouderraad De Klaproos Zillebeke en werkgroep opvoeding en gezin.