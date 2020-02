Wagens botsen bij dwarsen weg op kruispunt LSI

24 februari 2020

12u52

Bron: LSI 3 Ieper Op het kruispunt van de Veurnseweg, de Adriaansenweg en de Noordhofweg in Ieper zijn maandagvoormiddag twee voertuigen tegen elkaar gebotst. Er raakte één automobiliste lichtgewond.

Rond 10.45 uur kwam het op het kruispunt net voor de bebouwde kom van Brielen (Ieper) tot een aanrijding tussen een Renault Megane en een Peugeot 208. C.D. (24) uit Ieper kwam met haar Renault Megane uit de Adriaansenweg en wou de Veurnseweg dwarsen. Op dat ogenblik kwam B.M. (59) uit Menen op de Veurnseweg vanaf de Noorderring richting Veurne aangereden. De Renault werd in de flank gegrepen door de Peugeot van de Menense automobiliste. Een deel van de weg tussen de Ieperse ring en Brielen bleef een tijdlang voor het verkeer afgesloten. Beide voertuigen liepen zware schade op. De politie had de handen vol, want wat verderop aan de Ieperse ring waren drie vrachtwagens met elkaar in aanrijding gekomen.