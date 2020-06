Wagen van ouder koppel aangereden: drie gewonden langs Meenseweg VHS

16 juni 2020

12u55 24 Ieper Bij een zwaar ongeval op de Meenseweg in Zillebeke vielen dinsdagvoormiddag drie gewonden. Een dame op leeftijd is er erg aan toe. De wagen waarin ze zat, werd aangereden door een achterligger.



De botsing gebeurde om iets over 10.30 uur. Een Mercedes B-klasse met aan boord een ouder echtpaar uit de buurt reed in de richting van Ieper. Enkele tientallen meter voor de kruising met de Begijnenbosstraat werd hun wagentje zwaar aangereden door een BMW die in dezelfde richting reed. De bestuurster van die wagen, een jonge vrouw, had de trager rijdende voorligger te laat opgemerkt. Ze probeerde nog uit te wijken maar kon een botsing niet vermijden.

Gestrand in voortuin

De klap was bijzonder hevig. De Mercedes ramde een verkeersbord en een duiker, die zware schade opliep. De wagen tolde in het rond en strandde uiteindelijk net niet in een voortuin. De stuurloze BMW kwam uiteindelijk tot stilstand boven op een laag muurtje aan dezelfde voortuin. De brandweer snelde ter plaatse om het echtpaar op leeftijd te bevrijden uit hun netelige situatie. Daartoe werd met hydraulische kniptangen het dak van de wagen verwijderd. De vrouw van de bestuurder, die als passagier in het voertuig zat, raakte het zwaarst gewond.

Beurtelings verkeer

De drie gewonden werden voor verzorging naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht. Omdat er geen discussie was over de omstandigheden van het ongeval, stuurde het parket van Ieper geen verkeersdeskundige ter plaatse. Door het ongeval was er enkele uren plaatselijk alleen beurtelings verkeer mogelijk op de Meenseweg.