Wafelbakkerij Dimabel verankert samenwerking met Biscuiterie Thijs: “Voor onze medewerkers verandert er niets, voor de klanten is het een meerwaarde” Christophe Maertens en Charlotte Degezelle

30 april 2020

07u05 9 Ieper De Herentalse wafelfabrikant Biscuiterie Thijs neemt een participatie van 30 procent in het Ieperse Dimabel. De twee bedrijven werkten al intensief samen nadat vorig jaar in september een zware brand het Ieperse bedrijf teisterde. Die samenwerking wordt nu verankerd. Voor de Herentalse industriële bakker komt er expertise in het segment gezond en bio bij. Het Ieperse bedrijf kan gebruik maken van het internationale netwerk en de zakelijke knowhow bij Biscuiterie Thijs.

“Goed nieuws in rare tijden”, zegt CEO Didier Clarisse van Dimabel trots. “De samenwerking tussen onze bedrijven is zeer organisch gegroeid. Het begon na de zware brand bij Dimabel in september vorig jaar. Toen bood Biscuiterie Thijs ons de kans om een stuk van onze productie bij hen verder te zetten. Tijdens die samenwerking ontdekten we hoe groot onze complementariteit was. Biscuiterie Thijs blinkt uit in het kwalitatief produceren van grote volumes. Dimabel is toonaangevend in het ‘gezondheidssegment’, met onder meer suikervrije, suikerarme en biowafels. De twee bedrijven hebben een familiale achtergrond. Het vertrouwen dat tussen ons groeide, kent nu een orgelpunt in deze structurele samenwerking.”

Nieuwe locatie Ieper

Oprichter en zaakvoerder Didier Clarisse van Dimabel zegt tevreden te zijn. “We kunnen ons nu honderd procent focussen op de inrichting van onze nieuwe productieruimte van 3000 m² op de Industriezone in Ieper. Daarmmee hopen we na de zomer klaar te zijn om ons onze producten weer thuis te brengen in West-Vlaanderen. Sinds de brand van vorig jaar produceerden we in Herentals en Weelde. Het zal goed zijn voor onze verdere ontwikkeling dat we alles weer in een eigen omgeving kunnen laten lopen.”

Eigenheid bewaren

Beide bedrijven beklemtonen dat de structurele samenwerking goed nieuws is voor klanten en medewerkers. Door de uitwisseling van expertise kunnen beide bedrijven sterker groeien. Beide firma’s behouden hun eigen DNA, knowhow en werkcultuur. Dat is belangrijk: Dimabel draait een omzet van ongeveer 2,5 miljoen euro, Thijs bijna 100 miljoen. Dat vraagt om een verschillende aanpak.

Klanten

Didier Clarisse wijst er op dat in deze operatie de meerwaarde voor de klanten centraal staat. “Omdat we zo complementair zijn, worden onze mogelijkheden groter om onze klanten een service te kunnen geven voor al hun specifieke vragen. Biscuiterie Thijs heeft alle oplossingen voor productie in grote volumes, wij zijn de oplossing voor maatwerk, de zeer specifieke recepturen en kleinere gepersonaliseerde volumes. Dankzij onze samenwerking zullen we veel meer klanten een nog betere oplossing op alle vragen kunnen bieden. Op die manier kunnen we elkaars groei in de markt versterken.”

Dagelijkse operaties

De samenwerking wordt ingevuld met 30 procent van de Dimabel-aandelen voor Biscuiterie Thijs. De dagelijkse operaties blijven beide bedrijven apart aansturen. Didier Clarisse, al meer dan 20 jaar verantwoordelijk bij wafelbakkerij Dimabel voor Marketing & Business Development, leidt in Ieper samen met Alex Leupe alles in goede banen, in Herentals zit Peter Janssen aan het stuur. Dat betekent dat voor de medewerkers in beide bedrijven niets verandert voor de dagelijkse operaties.