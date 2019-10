Exclusief voor abonnees Waarom onderzoeken speurders plots auto van vermoorde Carmen? Net voor start krijgt assisenproces opvallende wending

Redactie

02 oktober 2019

18u50 0 Ieper Er is een opvallende wending in het dossier van de moord op Carmen Garcia Ortega (35) uit Komen. Bijna drie jaar na de feiten en amper een maand voor de start van het assisenproces, waar haar echtgenoot Daniel Deriemacker (38) terecht staat, werden in allerijl nog verschillende onderzoeken uitgevoerd. Zo hebben de speurders de vrijgegeven BMW Z3 van het slachtoffer opnieuw onderzocht.

Carmen Garcia Ortega werd op 10 jaar 2017 vermoord teruggevonden naast haar wagen in Komen, kort na afloop van haar avondles Spaans. De dader was beestachtig tewerk gegaan: de vrouw was met dertien messteken om het leven werd gebracht en werd zwaar gestampt in het gezicht. Ook de rechterachterband van de BMW Z3 van het slachtoffer was lek gestoken. De handtas en de gsm van de vrouw waren verdwenen. Het mobieltje werd later vernield teruggevonden.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis