Waarom een grote kip naast het oerei staat? “Buren vonden het gewoon grappig” LBR

19 juli 2019

18u09 4 Ieper “Waarom de buren die kip daar geplaatst zetten? Daar zit geen diepfilosofische reden achter. Ze vonden het gewoon leuk." Dat zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (sp.a), een dag na alle aandacht voor het beeld uit papier-maché aan De Palingbeek in Zillebeke.

Ook vandaag kijken de meeste bezoekers verbaasd als ze de permanente tentoonstelling ComingWorldRememberMe in het provinciaal domein De Palingbeek bezoeken. De grote kip, die vol aandacht kijkt naar het reuzenei dat deel uitmaakt van de 200.000 WO I-sculptuurtjes, blijft de gemoederen beroeren. Kunstenaar Koen Vanmechelen ziet de constructie als een vorm van vrije meningsuiting en tilt er dus niet zwaar aan, maar ook vandaag regent het op Facebook nog reacties. Van ‘geen respect voor de slachtoffers die daar in de Eerste Wereldoorlog gevallen zijn’ tot ‘Ieperlingen, waar is uw zin voor humor gebleven!’ of ‘Die kip kijkt verwonderd naar dat ei en vraagt zich af welke vogel dat gelegd heeft. Bekijk het ook eens met een vleugje humor. ‘t Is al triest genoeg op de wereld’.

“Enkele personeelsleden van De Palingbeek zijn bij de buren op bezoek geweest", vertelt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “Er zit geen diepfilosofische reden achter de kip. Ze vonden het gewoon een leuk idee, een kip hoort volgens hen nu eenmaal bij het ei. Het is waarschijnlijk de bedoeling dat het beeld nog even blijft staan.”