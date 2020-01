Waarnemingsavond voor kinderen in de Ieperse volksterrenwacht Christophe Maertens

22 januari 2020

16u30 3 Ieper Op zaterdag 1 februari organiseert de volksterrenwacht Astrolab Iris een kinderkijkavond.

Het wordt een waarnemingsavond speciaal voor kinderen tussen 7 en 12 jaar en begeleidende volwassenen. “We kijken naar de maan door telescopen en vliegen door de ruimte met 3D-animaties”, aldus de organisatoren. “We hebben een beperkt aantal plaatsen, dus tijdig inschrijven is zeker nodig! Indien volzet eventueel een uurtje later.” Inschrijven kan via info@astrolab.be. Prijs: 2 euro per kind en 4 euro voor een volwassene. De avond begint om 19 uur. Het AstroLab is gratis open voor het publiek op woensdag en zondag tussen 14.30 uur en 17.30 uur elke vrijdagavond vanaf oktober tot en met maart wordt er een waarnemingsavond georganiseerd, eventueel enkel bij mooi weer. Het Astrolab Iris bevindt zich aan de Verbrandemolenstraat 5 in Ieper.