Waar mag je fietsen op de Ieperse Vestingen? Christophe Maertens

17 april 2020

17u16 0 Ieper Op de Vestingen in Ieper mag niet overal worden gefietst. In deze coronatijden houden mensen zich niet overal aan het verbod, merkte het stadsbestuur op.

De Ieperse Vestingen vormen het ideale decor om in deze coronatijden een frisse neus te halen. Het stadsbestuur merkt echter dat niet iedereen zich houdt aan de verkeersregels op de Vestingen. Wandelen kan op de volledige binnenvestingen (de dichtste kant van het stadscentrum): de paden in Hamiltonpark, paden in Ketelkwaad, Rose Coombspad en Willemspad. Op de geasfalteerde deel van de buitenvestingen, het Majoorpad en Louise Dehempad, mag je ook fietsen.