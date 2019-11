Waar is Wally? Familiezoektocht doorheen Ieper Christophe Maertens

14 november 2019

18u29 1 Ieper Curieus West –Vlaanderen en Curieus Ieper organiseren op 17 november de ‘Waar is Wally’-familiezoektocht in Ieper. “Wally is niet meer alleen zoek in prentenboeken, maar ook in het echt.”

Waar is Wally? Kom met Curieus Ieper en Curieus West-Vlaanderen Wally zoeken op zondag 17 november. “De wandeling is ongeveer 3,34 kilometer, begint en eindigt aan het Kruitmagazijn en is toegankelijk voor kinderwagens”, aldus Sara Dekeuleneer van Curieus Ieper. “Daarom is dit zeker een activiteit waarmee we gezinnen willen bereiken. Mensen kunnen starten van 13 uur tot 14.30 uur aan het Kruitmagazijn. Deelnemen kost 1 euro. Halverwege is er de mogelijkheid om soep te kopen ten voordele van de Warmste Week. De opbrengst gaat integraal naar de jongerenwerking Be You. Zo willen we steun bieden aan een werking die jongeren begeleidt die moeilijker hun plekje in de wereld vinden.” Curieus bedankt Stad Ieper voor het mogen gebruiken van de nodige accommodatie.