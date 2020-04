Vzw Vondels op zoek naar steun: “Coronacrisis zadelde ons op met extra uitgaven” Christophe Maertens

20 april 2020

16u13 0 Ieper De vzw Vondels, die steun biedt aan meerderjarige personen met een beperking op vlak van wonen, werken en vrije tijd, is op zoek naar steun. De coronacrisis heeft de vzw met een onvoorziene uitgave van 2.450 euro opgezadeld.

“Met veel enthousiasme zetten de Vondels-medewerkers zich in voor de bewoners en cliënten en ondertussen zijn we voorbereid om ons te beschermen tegen het coronavirus”, zegt medewerkster Bianca Decroix. “Maar door de aankoop van het vele beschermingsmateriaal hebben we nood aan wat steun.”

De vzw riep daarom een donatieplatform in het leven. “Daarop kun je een steentje bijdragen om de medewerkers te beschermen en de verspreiding van het virus tegen te gaan”, klinkt het. Mensen kunnen kiezen om eenmalig of maandelijks een bedrag te schenken. Giften vanaf veertig euro zijn fiscaal aftrekbaar. Meer info ook op www.vondels.be. “Wil je ons op een andere manier steunen of onze cliënten een hart onder riem steken, dan kan dit natuurlijk ook. Alle hulp en aanmoedigingen zijn welkom", besluit Decroix.