Vzw Vondels creëert ontmoetingsplaats voor jongvolwassenen met autisme en normale begaafdheid: “We halen hen uit hun sociaal isolement en gaan aan de slag met hun vragen” Christophe Maertens

14 juli 2020

09u45 0 Ieper De vzw Vondels wil iets doen voor een groep mensen die het onze maatschappij vaak moeilijk krijgt op sociaal-emotioneel vlak: jongvolwassenen met autisme en een normale begaafdheid. “We kijken samen met die jongeren wat we kunnen doen om doelen in het leven te bereiken.”

1 op 150 mensen heeft een of andere vorm van autisme, wat neerkomt op 80.000 mensen in heel België. De helft daarvan kampt met een verstandelijk beperking. “Dat wil echter niet zeggen dat de groep met een normale begaafdheid het altijd even gemakkelijk heeft”, zegt Nathalie Top, intakecoördinator bij de vzw. “Het is net daarom dat wij met Vondels het pilootproject ‘pASSerelle’ opstarten.” Vondels vzw biedt ondersteuning aan meerderjarige personen met een (vermoeden) van beperking, op vlak van wonen, werken en vrije tijd.

Sociaal isolement

“Een vondel is letterlijk een houten constructie over moerassige grond. Via dat pad kan iemand op een moeilijk bereikbare plek komen. Parrallel daarmee komen we tot pASSerelle. Een passerelle is een speciaal gebouwde brug die een korte verbinding vormt”, weet Top. “We zien pASSerelle – de hoofdletters ASS staan voor Autisme Spectrum Stoornis – als een verbinding tussen jong volwassen met ASS en andere mensen. Met het project willen we mensen tussen 17 en 30 jaar met autisme en een normale begaafdheid uit hun sociaal isolement halen en aan de slag gaan met hun vragen. Het doel is hen sterker maken als persoon, zodat ze op hun manier kunnen deelnemen aan de samenleving.”

“Die jongeren stoten in onze maatschappij op verschillende barrières om te kunnen doen wat een ander doet. Neem nu bijvoorbeeld het vinden van een job. Sociale contacten leggen is niet evident en hun anders functioneren leidt tot afhaken in het maatschappelijk leven. Ze nemen de wereld als chaotisch waar en ze missen de vaardigheden om met die stress om te gaan. Die jonge mensen zijn intellectueel sterk genoeg, maar op sociaal-emotioneel vlak ervaren ze problemen.”

Individueel proces

Vondels wil met pASSerelle een plaats creëren waar de jongvolwassenen terecht kunnen. “Het is de bedoeling dat ze in een ongedwongen sfeer ‘gelijken’ kunnen ontmoeten. We willen daarmee die mensen helpen met het leggen van sociaal contact en hen uit hun sociaal isolement halen. We doe dit door in de eerste plaats aandacht te hebben voor hun interesses. Het is belangrijk dat de jongeren participeren in het project. Ze worden eerder gezien als medewerker dan als cliënt. We willen deze mensen en hun familie informeren en inzicht geven, individueel of in groep, bij vragen rond autisme en bijkomende zorg. Een volgende stap, waar mogelijk en nodig, is een individueel proces rond een bepaald thema die de persoon zelf belangrijk vindt, zoals vrije tijd, dagbesteding of gepast werk. Mensen die in ons project stappen, kunnen later als vrijwilliger meewerken.”

De ontmoetingsmomenten vinden een keer per maand op zaterdag plaats bij Vondels in de Rijselstraat in Ieper. Het project is ook nog op zoek naar financiële middelen, alle hulp is dus welkom. Meer weten via www.vondels.be/passerelle.