Vuile zone in vestingwater aan Menenpoort schoongemaakt: “We willen dit jaarlijks doen” Christophe Maertens

19 mei 2020

09u46 0 Ieper In Ieper werd dinsdagochtend de vuile zone in het vestingwater tegen de Menenpoort schoongemaakt. Op de plek had zich de laatste tijd heel wat afval, slib en dode vis verzameld.

Het water op de vestingen wordt beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en moet worden gebaggerd. Op de bodem ligt een massa slib, tot anderhalve meter diep, wat de waterkwaliteit aantast. Normaal moest het baggeren al eerder gebeuren, maar alles werd uitgesteld toen uit onderzoek bleek dat in het slib achthonderd metalen voorwerpen zaten. “Door de aanwezigheid van metaal moet met een zeef gewerkt worden”, zei schepen Valentijn Despeghel (sp.a) eerder in onze krant. “Dat betekent een meerkost en de procedure daarvoor heeft voor uitstel gezorgd. Momenteel kan er trouwens toch niet begonnen worden omdat het broedseizoen is. Vermoedelijk zal het voor later dit jaar zijn.”

Mooie samenwerking

Tegen de muur van de Menenpoort stapelde het vuil zich echter op en dat was een doorn in het oog bij heel wat passanten. “Er kwam overleg met WMM en we kunnen die zone nu al aanpakken”, vertelt de schepen. “De Commonwealth War Graves Commission (CWGC) dekte de leeuw en de rand af zodat die niet beschadigd raakten tijdens de werken. De VMM ruimde het vuil op en onze stadsdiensten gaan alles schoonspuiten. Het is een mooie samenwerking tussen drie diensten geworden. Het is de bedoeling om de plaats jaarlijks schoon te maken, want door de wind is het inderdaad een verzamelpunt van rommel.”