VTI maakt gelaatsmaskers voor Jan Yperman Ziekenhuis en voor woonzorgcentra Christophe Maertens

03 april 2020

09u28 34 Ieper In het VTI van Ieper zijn leerkrachten begonnen met het maken van gelaatmaskers, die worden verdeeld naar het Jan Yperman Ziekenhuis en naar woonzorgcentra.

De maskers worden vervaardigd in het forum van de school, een ruimte die groot genoeg is om iedereen op een op een veilige afstand van elkaar te laten werken. De school kocht honderd plexiplaten waaruit de gelaatmaskers werden gesneden. Daarop wordt er een isolatieband aangebracht, die tegen het voorhoofd wordt geplaatst. Alles wordt op zijn plaats gehouden met een elastiek. Bij het vervaardigen van de gelaatmaskers werken de mensen volgens de opgelegde coronamaatregelen: er is handzeep en er zijn handschoenen voorzien. Het project loopt in samenwerking met Rotary Ieper. “We hebben er nu 800 gemaakt, waarvan er 200 naar het Jan Yperman Ziekenhuis gaan”, zegt directeur Pieter Roets. “De rest gaat naar de Ieperse woonzorgcentra, maar ook naar centra buiten Ieper.”