Vrouw zoekt man in de Gasthuisbossen: nieuwe speurtocht voor gezinnen Christophe Maertens

14 juli 2020

10u35 1 Ieper Vanaf zaterdag 18 juli ligt de speurtocht ‘Vrouw zoekt man in de Gasthuisbossen’ in de rekken. De vijftiende speurtocht uit de reeks ‘Speuren in het bos’ voor gezinnen met kinderen van vijf tot twaalf jaar trekt deze keer de Gasthuisbossen in Ieper en Zonnebeke in voor een avontuurlijke tocht van 5 km.

De hoofdrol in de nieuwe speurtocht is weggelegd voor Kaat, de zwarte specht. De vogel is alle hoop kwijt. Ze wil zo graag een nest eieren, maar in de wijde omgeving van de Gasthuisbossen is er geen man te vinden. Als de man haar niet vindt, dan zoekt zij wel. “Deze vijftiende speurtocht is opnieuw een mix van leuke weetjes, verrassende mysteries en plezante doe-opdrachten onderweg, ideaal voor gezinnen om op een originele manier en op eigen tempo het bos te ontdekken”, weet Ann Vansteenhuyse van het Regionaal Landschap Westhoek. De speurtocht kwam tot stand naar aanleiding van de campagne ‘Ik zomer West-Vlaams’ van de provincie West-Vlaanderen.

Evenwichtstocht

De Gasthuisbossen verkennen kan ook begeleid. “Op donderdag 6 augustus ben je van 14 tot 17 uur welkom met je (klein)kinderen van 5 tot 12 jaar om samen op evenwichtstocht te trekken. Test ook je vossenoren, kom bladdansen of natuurschilderen. Deelname is gratis, maar inschrijven is wegens de coronamaatregelen verplicht”, klinkt het. Inschrijven kan via rlwesthoek.bookfast.me. Afspraak aan de parking van de Gasthuisbossen in de Kleine Ieperstraat te Ieper/Zonnebeke. Een speurfolder voor de tocht ‘Vrouw zoekt man in de Gasthuisbossen’ kost 1 euro en is vanaf zaterdag te koop in de toeristische dienst van Ieper en in de provinciale bezoekerscentra De Palingbeek te Zillebeke en De Blankaart te Woumen. Meer info op www.verhalenvooronderweg.be.