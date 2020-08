Vrouw steelt mondkapje (waarde: 1 euro) van etalagepop in winkelstraat VHS

10 augustus 2020

07u25 0 Ieper Voor de derde keer al werd in de Stationsstraat in Ieper een mondkapje gestolen dat bevestigd was aan een etalagepop die buiten staat aan de juwelierszaak van Francis Devick. De jongste keer was het een vrouw die er mee aan de haal ging.



Francis Devick en zijn echtgenote hebben buiten aan hun zaak een paspop staan die ze telkens aankleden in een actueel thema. Al een tijdje is de pop uitgedost als verpleger, verwijzend naar de coronaperiode die we doormaken. En zoals het sinds kort hoort in de binnenstad: ook de etalagepop draagt een mondkapje. En dat laatste werd nu al drie keer gestolen.

Gepikt voor eigen gebruik

De jongste diefstal dateert van eind vorige week. Op camerabeelden van de zaak is te zien hoe een vrouw met het kapje wegnam en het onmiddellijk zelf opzette. En dat terwijl er naast de juwelierszaak een apotheek is waar dergelijke mondmaskers te koop zijn. In een doos met enkele tientallen exemplaren betaal je daar hooguit tien cent voor, elders moet je soms één euro neertellen voor één exemplaar. Niet de moeite waard dus om te stelen, al denken sommigen daar duidelijk anders over.